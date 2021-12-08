Комаровский рассказал, каких болезней не существует, хотя такой диагноз врачи ставят очень часто

В последнее время большую популярность набирает доказательная медицина. Она отрицает наличие многих болячек, она более мягкая, ведь доказательные врачи очень редко выписывают антибиотик или любые сильные препараты.





Хорошо это или плохо, особенно если речь идет о детях — однозначного ответа нет. Некоторые родители очень хвалят доказательную медицину, но при этом следят за состоянием больного ребенка и вовремя принимают соответствующие меры. Другие слепо уверены, что свежий воздух и обильное питье это лучшее лекарство от всего, тем самым запуская бактериальные инфекции, доводя до бронхитов и пневмоний.

Здесь грань очень тонкая, так что если и решили перейти на сторону доказательной медицины, делайте это исключительно под врачебным контролем. И в свою очередь расскажем о последних новостях от врача Комаровского. Он заявил, что трех популярных диагнозов на самом деле не существует. Что подразумевает известный медик?

Комаровский считает, что нас годами неправильно лечили

Диатез, дисбактериоз, вегетососудистая дистония — все это псевдо диагнозы, а симптомы данных недугов свидетельствуют о совсем других проблемах.

Комаровский считает, что не нужно ставить уколы и капельницы при вегетососудистой дистонии. Такого диагноза не существует. Проблема в чем-то другом и эту проблему нужно выявить, прежде чем колоть болезненные уколы в пятую точку.

Идентичная ситуация с дисбактериозом. Мол в человеческом организме живут миллионы бактерий и микробов, и исследовать их поведение невозможно, как следствие такого диагноза быть не может. Расстройство пищеварения – это совсем другое. Ну и диатез – проблема с которой сталкиваются молодые родители имея новорожденного малыша. Реакция на те или иные продукты питания связана с незрелостью желудочно-кишечного тракта ребенка. Это не отдельный диагноз – это просто реакция, которая пройдет без лечения.