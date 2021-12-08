Комаровський розповів, яких хвороб не існує, хоча такий діагноз лікарі ставлять дуже часто

Останнім часом великої популярності набирає доказова медицина. Вона заперечує наявність багатьох болячок, вона більш “м’яка”, адже доказові лікарі дуже рідко виписують антибіотик, чи будь-які сильні препарати.





Чи добре це чи погано, особливо якщо мова про дітей — однозначної відповіді немає. Деякі батьки дуже хвалять доказову медицину, але при цьому слідкують за станом хворої дитини і вчасно приймають відповідні міри. Інші ж сліпо впевнені, що свіже повітря та рясне пиття це найкращі ліки від всього, тим самим запускаючи бактеріальні інфекції, доводячи до бронхітів та пневмоній.

Тут грань дуже тонка, тож якщо й вирішили перейти на сторону доказової медицини, робіть це виключно під лікарським контролем. І в свою чергу, розповімо про останні новини від лікаря Комаровського. Він заявив, що трьох популярних діагнозів насправді не існує. Що має на увазі відомий медик?

Комаровський вважає, що нас роками неправильно лікували

Діатез, дисбактеріоз, вегетосудинна дистонія — все це псевдо діагнози, а симптоми даних недуг свідчать про зовсім інші проблеми.

Комаровський вважає, що не потрібно ставити уколи і крапельниці при вегетосудинній дистонії. Такого діагнозу не існує. Проблема у чомусь іншому і цю проблему треба виявити, перш ніж колоти болючі уколи в п’яту точку.

Ідентична ситуація з дисбактеріозом. Мовляв в людському організму живуть мільйони бактерій та мікробів, і дослідити їхню поведінку — неможливо, як наслідок такого діагнозу бути не може. Розлад травлення — це зовсім інше. Ну і діатез — проблема з якою стикаються молоді батьки маючи новонародженого малюка. Реакція на ті чи інші продукти харчування пов’язана з незрілістю шлунково-кишкового тракту немовляти. Це не окремий діагноз — це просто реакція, яка пройде без лікування.