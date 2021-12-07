Кто на самом деле виноват в подорожании хлеба и чего ждать в 2022

Причина подорожания хлеба кроется не только в повышении стоимости сырья и энергоносителей. Торговые сети выдвигают свои условия, что провоцирует рост цен. Об этом рассказал руководитель объединения «Укрхлебпром» Александр Васильченко.





Четверть все расходов связана только с возможностью реализовать свою продукцию. Например, крупные торговые сети заставляют платить «за вход». Избежать этого невозможно. Супермаркеты прекрасно понимают, что без них пекарни не смогут продать хлебобулочные изделия, поэтому делают все, чтобы получить дополнительную выгоду. То есть, если пекарня не будет платить супермаркету, продукцию не примут. Также торговые сети установили свой тариф за обслуживание.

И это далеко не все поборы. Все они формируют себестоимость продукции. К слову хлеб в этом году существенно подорожал. Стоимость выросла более чем на 15% за год. И это еще не предел. До конца 2021 прогнозируется подорожание еще на 20%. Причина в том, что украинским фермерам куда выгоднее экспортировать пшеницу.

Между прочим в этом году собрали рекордный урожай зерновых культур. Но украинцы не отметили удешевления продукции. А рост спроса на зерновые на международном рынке, и соответственно цены, лишь толкает стоимость хлеба вверх.

Сами пекари заявляют, что им приходится использовать менее качественную муку, чтобы хоть как то удерживать позиции. В то же время владельцы пекарен вынуждены брать кредиты, чтобы банально дать людям зарплату. Если ситуация останется такой же, то в ближайшее время хлеб существенно подорожает или качество продукта ухудшится.