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Магнітні бурі у грудні: як захиститися

07.12.2021
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Весь грудень 2021 року спостерігатимуться геомагнітні сплески на Сонці. Вони будуть не надто відчутними, але у метеозалежних може погіршитися самопочуття.


З 3 по 6 грудня очікується суттєвий сплеск. Потім сонячна активність підвищиться 12 грудня, вже 13 вона переросте у слабку магнітну бурю і закінчиться 14 грудня.

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Потім очікується ще один сплеск на сонці, цього разу суттєвіший. Він припаде на 17-19 грудня. На католицьке Різдво Сонце вкотре покаже свій характер. 24-25 грудня варто очікувати на геомагнітний сплеск середньої сили. У ці дні у людей із хронічними та серцево-судинними захворюваннями може погіршитися самопочуття.

Як пережити сонячну активність

Хоч у грудні не буде сильних магнітних бурь, метеозалежним варто заздалегідь приготуватися. Лікарі рекомендують більше гуляти на свіжому повітрі, відмовитися від куріння і спиртного, напоїв, що містять кофеїн, а також добре виспатися.

Людям з хронічними захворюваннями та проблемами серцево-судинної системи рекомендується мати під рукою звичні ліки, щоб стабілізувати стан. Якщо стан здоров’я стрімко погіршиться, негайно викликайте швидку або зателефонуйте своєму лікарю.

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07.12.2021
1 хвилина на прочитання

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