Магнітні бурі у грудні: як захиститися

Весь грудень 2021 року спостерігатимуться геомагнітні сплески на Сонці. Вони будуть не надто відчутними, але у метеозалежних може погіршитися самопочуття.





З 3 по 6 грудня очікується суттєвий сплеск. Потім сонячна активність підвищиться 12 грудня, вже 13 вона переросте у слабку магнітну бурю і закінчиться 14 грудня.

Потім очікується ще один сплеск на сонці, цього разу суттєвіший. Він припаде на 17-19 грудня. На католицьке Різдво Сонце вкотре покаже свій характер. 24-25 грудня варто очікувати на геомагнітний сплеск середньої сили. У ці дні у людей із хронічними та серцево-судинними захворюваннями може погіршитися самопочуття.

Як пережити сонячну активність

Хоч у грудні не буде сильних магнітних бурь, метеозалежним варто заздалегідь приготуватися. Лікарі рекомендують більше гуляти на свіжому повітрі, відмовитися від куріння і спиртного, напоїв, що містять кофеїн, а також добре виспатися.

Людям з хронічними захворюваннями та проблемами серцево-судинної системи рекомендується мати під рукою звичні ліки, щоб стабілізувати стан. Якщо стан здоров’я стрімко погіршиться, негайно викликайте швидку або зателефонуйте своєму лікарю.