Хто насправді винен у подорожчанні хліба і чого чекати у 2022 році

Причина подорожчання хліба пов’язана не лише зі зростанням цін на сировину та енергоносії. Торгові мережі висувають умови, що провокують зростання цін. Про це розповів керівник об’єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко.





Чверть всіх витрат пов’язана з можливістю реалізувати свою продукцію. Наприклад, великі торгові мережі змушують платити за вхід. Уникнути цього неможливо. Супермаркети чудово розуміють, що без них пекарні не зможуть продати хлібобулочні вироби, тому користуються цим для власної вигоди. Тобто якщо пекарня не платитиме супермаркету, продукцію не приймуть. Також торгові мережі встановили свій тариф на обслуговування.

І це далеко не всі побори. Усі вони впливають на собівартість продукції. До слова, хліб цього року значно подорожчав. Вартість зросла на понад 15% за рік. І це ще не межа. До кінця 2021 року прогнозується подорожчання ще на 20%. Причина в тому, що українським фермерам значно вигідніше експортувати пшеницю.

До речі, цього року зібрали рекордний урожай зернових культур. Але українці не відзначили здешевлення продукції. А зростання цін на міжнародному ринку лише штовхає ціни на хліб нагору.

Самі пекарі заявляють, що їм доводиться використовувати менш якісне борошно, щоб хоч якось утримувати позиції. Водночас, власники пекарень змушені брати кредити, щоб банально дати людям зарплату. Якщо ситуація залишиться такою ж, то найближчим часом хліб суттєво подорожчає або якість продукту погіршиться.