Польшу обвиняют в том, что рушится украинская экономика: что изменится для заробитчан?

Украинцы очень активно ездят в Польшу на заработки. Это обусловлено тем, что в данной стране даже работник без высшего образования или любого другого может заработать более 20 000 гривен в месяц, тогда как в Украине такому лицу максимально трудно трудоустроиться.





В Польше есть гораздо больше разных предприятий и заводов, а еще в Польше прекрасно развито сельское хозяйство. Массовый сбор клубники, ягод, огурцов, яблок и других фруктов и овощей — это то, из-за чего каждое лето в Польшу выезжают не только мужчины, но и женщины.

Украина подобной альтернативы предложить не может, потому и сталкивается с безумной нехваткой кадров. И в этом году этот брак достиг своего апогея.

В Польшу выехало рекордное количество украинцев

В этом году в Польшу выехало на 23% больше украинцев, чем обычно. Все потому, что Польша активно восстанавливала собственную экономику после удара пандемии. Украинцев там ждали, как никогда. Заманивали работников лучшими зарплатами и большим выбором свободных вакансий.

В результате украинская экономика сильно пострадала. На рынке труда образовались огромные “дыры”. Очень не хватает разнорабочих, как на крупных предприятиях, так и в среднестатистических частных компаниях. Что с этим делать Правительство не знает. Даже если в Украине и появится больше рабочих мест, вряд ли это остановит многих украинцев. Ведь с европейскими зарплатами нам не потягаться.

К слову, сами поляки не охотно работают на вакансиях, на которые едут украинцы. Местные жители тоже не сторонятся заработков, но едут в Данию или Германию. Украинцы также постепенно переквалифицируются на эти направления, но пока удается это не всем.

В отличие от Польши, Германия рада только отдельным специалистам с высшим профильным образованием и в идеале – базовым знанием языка.