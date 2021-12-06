Від 10 000 до 20 000 гривень: стало відомо, яка кількість українців матиме в грудні таку пенсію

З 1-го грудня в Україні зріс прожитковий мінімум. В такому випадку, автоматично зростають пенсії та зарплата. Мінімальна зарплата в Україні зросла з 6000 до 6500, тоді як пенсія підвищилася одразу на 800 гривень.





На жаль мова не про всіх пенсіонерів, а лише про незначну їх частину. Мова про тих осіб, яким пощастило отримувати максимальну пенсію, що становить майже 19 000 грн, а таких в Україні 4,5%. До речі, вже у 2020-му максимальна пенсія таки перетне позначку у 20 000 грн. Всі інші категорії пенсіонерів теж отримали доплати але у кардинально інших сумах.

Майже пів мільйона українців відтепер мають пенсію вище ніж 10 000 грн.

Завдяки грудневим підвищенням зросла частка тих осіб, які мають в місяць більш як 10 000 грн пенсії. Їм дорахували в середньому по 500 грн., тож на разі кількість осіб з такою пенсію становить майже пів мільйона. Якщо бути більш точним, то 471 000. Всі інші громадяни, отримують значно менші суми.

Приблизно 40% українців мають пенсію у розмірі 3000-5000 грн., невелика частина отримує оновлену мінімальну пенсію у розмірі 2600 грн. Мова про людей, які цьогоріч виходять на пенсію у зв’язку з наявністю потрібного пенсійного стажу, і досягненням 60-річного віку. Ну і всі решта, мають найменшу пенсію, мінімальну, яка наразі ледь сягає 1900 грн.

У 2022 частка українців з середньою пенсією зросте

У Міністерстві соціальної політики запевняють, що у 2022 році заплановано цілий ряд підвищень. У зв’язку з цим, зросте кількість тих, хто отримує пенсію в розмірі від 3000 до 5000 грн. Ті громадяни, яким виповнилося 70 років, майже всі повинні отримувати не менше 4000 грн.