Вкрали власні і кредитні гроші: клієнтка ПриватБанку впевнена, що це зробили співробітники банку

Неодноразово траплялися неприємності, коли у людей зникали з карточок всі гроші. Дуже важко, коли крадуть останні гроші, а ще важче, якщо крадуть кредитний ліміт. Адже тоді особа автоматично стає ще й боржником, і мало того що залишається без грошей, то ще й повинна віддавати банку позику разом з відсотками.





Подібне спіткало жінку, яка є клієнткою ПриватБанку. Потерпіла розповіла свою історію на спеціальному форумі Міністерства фінансів. Виявляється, жінка звинувачує у всьому банк, адже впевнена, більше ніхто і ніде не міг бачити її особистих даних.

Вкрали все, і навіть кредитні кошти

В жінки зняли і кредитні, і власні кошти. Наразі потерпіла не віддає борг і на нього нараховуються відсотки. Жінка впевнена, шахрай або працює у банку, або співробітники установи передали аферистам її дані карток, адже більше ніхто їх не міг бачити.

У самому банку на подібну заяву відреагували категорично. Мовляв для співробітників дана інформація недоступна. З фінансової установи особисті дані клієнтів просочитися не могли. Також, у службі безпеки банку наголошують, що потрібно більш серйозно дбати про безпеку своїх карток.

Нікому не розголошувати пароль, а при користуванні банкоматом прикривати клавіатуру рукою.

Завести окремий фінансовий номер до якого прикріпити всі картки. І нікому його не п овідомляти .

Встанов ити мінімальні ліміти на зняття готівки та онлайн-оплати. Якщо вам потрібно буде зняти більшу суму, ви можете змінити ліміт за кілька секунд у мобільному банкінгу.

Не розповідайте по телефону жодної особистої інформації псевдо банківським працівникам. Адже часто, саме таким чином шахраї дістають ту інформацію, яка їм потрібна, щоб вкрасти гроші.

Запам’ятайте, працівники банку не телефонують до клієнтів. Інколи це можуть бути хіба що консультанти, які розказують інформацію про різні акції, чи нові можливості.