Самые высокооплачиваемы профессии в Украине: кто зарабатывает от 100 тысяч в месяц

Больше всех в Украине зарабатывают те, кто овладел технологией ASP.NET, то есть программисты. Первые пять позиций в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий заняли представители ИТ-сферы.





Отметим, что средняя заработная плата в Украине не превышает 15 тысяч гривен. А наиболее затребованы водители и продавцы.

Среди вакансий, которые предусматривают самую высокую заработную плату стоит отметить:

ASP.NET разработчик – зарплата 105 тыс. грн;

разработчик Java – 103 550;

Java разработчику (senior) предлагают 101 775 грн;

Javascript разработчику (senior) предлагают 96 000 грн;

разработчик ПО может рассчитывать на зарплату в 95 тыс. грн.

Стоит сказать, что украинские программисты затребованы не только в пределах нашей страны. Часть специалистов работает удаленно в разного рода проектах международного масштаба. Они выбирают удаленный формат работы. Именно по этой причине работодатели с Украины вынуждены предлагать конкурентоспособные зарплаты.

По данным Госстата, самая маленькая зарплата в Украине в Черновицкой области. Она не превышает 11 тысяч гривен. Больше всего получают в Киеве – 20,6 тыс. грн. Получается, что разница между максимальной и минимальной средней зарплатой составляет почти 10 тысяч гривен. За последний месяц разрыв увеличился аж на 182 гривны.

Конечно, в больших городах уровень заработной платы всегда больше. В маленьких городах и поселках городского типа заработная плата может быть в разы ниже средней по стране или области.