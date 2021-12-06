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Самые высокооплачиваемы профессии в Украине: кто зарабатывает от 100 тысяч в месяц

06.12.2021
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Больше всех в Украине зарабатывают те, кто овладел технологией ASP.NET, то есть программисты. Первые пять позиций в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий заняли представители ИТ-сферы.


Отметим, что средняя заработная плата в Украине не превышает 15 тысяч гривен. А наиболее затребованы водители и продавцы.

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Среди вакансий, которые предусматривают самую высокую заработную плату стоит отметить:

  • ASP.NET разработчик – зарплата 105 тыс. грн;
  • разработчик Java – 103 550;
  • Java разработчику (senior) предлагают 101 775 грн;
  • Javascript разработчику (senior) предлагают 96 000 грн;
  • разработчик ПО может рассчитывать на зарплату в 95 тыс. грн.

Стоит сказать, что украинские программисты затребованы не только в пределах нашей страны. Часть специалистов работает удаленно в разного рода проектах международного масштаба. Они выбирают удаленный формат работы. Именно по этой причине работодатели с Украины вынуждены предлагать конкурентоспособные зарплаты.

По данным Госстата, самая маленькая зарплата в Украине в Черновицкой области. Она не превышает 11 тысяч гривен. Больше всего получают в Киеве – 20,6 тыс. грн. Получается, что разница между максимальной и минимальной средней зарплатой составляет почти 10 тысяч гривен. За последний месяц разрыв увеличился аж на 182 гривны.

Конечно, в больших городах уровень заработной платы всегда больше. В маленьких городах и поселках городского типа заработная плата может быть в разы ниже средней по стране или области.

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06.12.2021
1 хвилина на прочитання

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