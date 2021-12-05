В грудні курс долара зміниться: експерти назвали вартість

Аналітик TeleTrade Сергій Родлер назвав фактори, що вплинуть на курс валют. Найбільш суттєво на курсі долара відобразяться:





невиправдані прогнози зростання українського ВВП, показник нижчий за очікуваний;

політична невизначеність і дефіцит бюджету, тобто більш вигідна дешева гривня.

Експерт стверджує, що найближчим часом курс становитиме 27,40 грн. за долар Це також пов’язано із стабільно високим попитом на валюту з боку енерготрейдерів. При цьому спекулянти не проти зробити свій внесок, що також впливає на загальну ситуацію.

До того ж ситуація погіршується появою нового штаму коронавірусу. Нещодавно учасники ринку очікували посилення кредитно-грошової політики з боку США. Тобто ситуація міняється доволі швидко, тому спрогнозувати курс долара в тривалій перспективі доволі складно.

Останні кілька тижнів відмічається активне переведення активів із ризикових та сумнівних інструментів у надійніші. Інвестори активно закривають позиції щодо акцій компаній з низькою капіталізацією та позбавляються боргових паперів країн, що розвиваються, а локальні валюти активно переводять у долари. Усе це відображається на курсі долара.

2022 року курс долара продовжить зростати. Законопроект бюджету України на 2022 рік, який нещодавно ухвалила ВР, закладає курс долара у районі 28,7 грн.

Всі ці передумови говорять про те, що курс долара зростатиме надалі. До того ж це типова ситуація перед новорічними святами, адже українці активно продають доларові накопичення, оскільки планують відпустки, а також використовують заощадження, щоб влаштувати масштабні святкування.