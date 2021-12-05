Німеччина стала доступною для заробітчан: чому українці масово хлинули в цю країну

Багато років підряд українці активно їздять на роботу в інші країни. В лідерах залишається Польща, де все більш-менш просто, є багато вакансій та не дуже суворі вимоги стосовно працевлаштування. Польща подобається українцям великою наявністю короткотермінової робити, на кілька місяців.





Інші європейські країни менше подібне практикують. Приміром в Італію чи Іспанію частіше їдуть на кілька років, в Чехію хоча б на 6 місяців, а в Німеччину й зовсім бояться, адже офіційно працевлаштуватись там дуже важко, а нелегалом працювати часто невигідно. Але останнім часом щось пішло не так, і все більше українців їдуть саме в Німеччину. Що змінилося?

Причин є декілька

Насправді, в Німеччині й справді побільшало вільних вакансій де чекають іноземців і українців у тому числі. Все у зв’язку з пандемією, але чекають німці на медичний та обслуговуючий персонал.

Популярністю користуються водії, зварювальники та будівельники. Але все не так просто. Приїхати по біометричних документах і просто почати працювати й далі не зовсім можливо. Потрібно відкривати робочу візу, а в ідеалі підписувати контракт з потенційним роботодавцем. Ті українці, яким вдалося виїхати запевняють, що зараз знайти німецького роботодавця, який готовий заключити договір, набагато простіше ніж це було кілька років тому.

Також багатьом підходить й дещо інший спосіб. Люди працюють тривалий час у Польща або Латвії, і потім роблять візу Van Der Elst Visa по якій можна поїхати на роботу в Федеративну республіку.

ФРГ частіше обирає молодь

Українці частіше почали виїжджати в Німеччину й через те, що зараз у людей більше доступу до інформації, більше можливостей. Є чимало компаній-посередників, які допомагають працевлаштуватись і легалізуватись. Тому молоді та амбіційні люди дійсно відмовляються від Польщі в користь інших європейських країн. Тим в кого є профільна освіта та велике бажання реалізуватись закордоном, й справді зараз простіше потрапити в Німеччину ніж це було ще 10 років тому.