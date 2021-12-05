По 400 грнивен перед Новым годом: кто из пенсионеров их получит?

Любые деньги это приятно и нужно, особенно учитывая, какие скромные пенсии у украинских пенсионеров. Более 60% украинцев получают настоящий мизер в размере 1854 гривен. Иногда их не хватает даже для оплаты коммунальных услуг.





В декабре вырос прожиточный минимум, а вместе с ним минимальная зарплата и пенсия. И если некоторые получили всего по несколько гривен стандартной надбавки, то некоторым досчитали по 400 и даже по 800 грн.

400 гривен получили те, кому исполнилось 75 лет

По 400 гривен до стандартной выплаты получили все кому исполнилось 75-80 лет. Еще раньше весной, по 500 гривен получила самая старшая категория пенсионеров, в возрасте 80+. И вот дошел черед до младших. По факту эта категория граждан получила еще немного большую надбавку, ведь, кроме 400 грн, им досчитали еще стандартную сумму в размере 80 и более гривен, на которую выросла пенсия в связи с индексацией.

Наибольшую надбавку получили те, кто имеет максимальную пенсию — по 800 грн. Таких немного – всего 3%, и ежемесячно они будут получать почти 20 000 грн. Также, в связи с ростом минимальной зарплаты, а теперь она 6500 вместо 6000 гривен, увеличивают минимальную пенсию и для тех, кто в этом году выходит на заслуженный отдых. Речь о людях в возрасте 60 лет и с полным рабочим стажем. Они вправе получать пенсию в размере 40% от зарплаты, то есть 2600 грн.

В 2022 году будет целый ряд повышений

Министр Социальной политики Марина Лазебная заверила, что в 2022 году пенсии будут существенно возрастать. Средняя пенсия по Украине будет составлять 4000 грн, а пенсионеры в возрасте 70+ не будут получать меньше 3000 грн и это без исключений. Довольно приятно об этом слышать, теперь осталось только дождаться этих обещаний и увидеть, насколько быстро они будут воплощаться в реальность.