В декабре курс доллара изменится: эксперты назвали стоимость

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер назвал факторы, которые повлияют на курс валют. Наиболее существенно отобразятся:





неоправданные прогнозы роста украинского ВВП, показатель ниже ожидаемого;

дефицит бюджета, то есть стране более выгодная дешевая гривна, учитывая дефицит средство с госбюджете.

Эксперт утверждает, что в ближайшее время курс будет на уровне 27,40 грн. за доллар. Это также связано со стабильно высоким спросом на валюту энерготрейдеров. При этом спекулянты не против сделать свой взнос, что также влияет на общую ситуацию.

К тому же ситуация ухудшается появлением нового штамма коронавируса. Относительно недавно участники рынка ожидали ужесточения кредитно-денежной политики со стороны США. Такая изменчивость и неопределенность не лучшим образом влияет на ситуация на финансовом рынке.

Последние несколько недель можно было заметить активный перевод активов из рисковых и сомнительных инструментов в более надежные. Инвесторы активно закрывают позиции по акциям компаний с низкой капитализацией и избавляются от долговых бумаг стран, что развиваются, а локальные валюты активно переводят в доллары. Все это влияет на курс доллара.

В 2022 году курс доллара продолжит расти. Законопроект бюджета Украины на 2022 год, который недавно приняла ВР, закладывает курс доллара в районе 28,7 грн за доллар. Это наложит свой отпечаток на курс валют в Украине.

Все эти предпосылки говорят о том, что курс доллара будет расти. К тому же это типичная ситуация перед новогодними праздниками, ведь украинцы активно продают долларовые накопления, поскольку собираются на отдых, а также достают сбережения, чтобы устроить масштабные празднования.