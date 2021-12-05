По 400 гривень перед Новим роком: хто з пенсіонерів їх отримає?

Будь-які гроші це приємно і потрібно, а особливо враховуючи, які скромні пенсії в українських пенсіонерів. Понад 60% українців отримують справжній мізер у вигляді 1854 гривень. Інколи їх не вистачає навіть на комунальні послуги.





В грудні зріс прожитковий мінімум, а разом з ним мінімальна зарплата і пенсія. І якщо дехто отримав лише по кілька гривень стандартної надбавки, то декому дорахували по 400 і навіть по 800 грн.

400 гривень отримали ті кому виповнилося 75 років

По 400 гривень до стандартної виплати отримали всі кому виповнилося 75-80 років. Ще раніше весною, по 500 гривень отримала найстарша категорія пенсіонерів, у віці 80+. І от дійшла черга до молодших. По факту ця категорія громадян отримала ще трішки більшу надбавку, адже окрім 400 грн, їм дорахували ще стандартну суму в розмірі 80 і більше гривень, на яку зросла пенсія у зв’язку з індексацією.

Найбільшу надбавку отримали ті хто має максимальну пенсію — по 800 грн. Таких небагато — лише 3%, і щомісяця вони отримуватимуть майже 20 000 грн. Також, у зв’язку з ростом мінімальної зарплати, а вона тепер 6500 замість 6000 гривень, збільшують мінімальну пенсію й для тих, хто цього року виходить на заслужений відпочинок. Мова про людей у віці 60 років, та з повним робочим стажем. Вони мають право отримувати пенсію в розмірі 40% від зарплати, тобто 2600 грн.

У 2022 році буде цілий ряд підвищень

Міністр Соціальної політики Марина Лазебна запевнила, що у 2022 році пенсії суттєво зростуть. Середня пенсія по Україні становитиме 4000 грн, а пенсіонери у віці 70+ не матимуть менше, як 3000 грн. і це без виключень. Доволі приємно про це чути, тепер залишилося лише дочекатися цих обіцянок та побачити наскільки швидко вони втілюватимуться у реальність.