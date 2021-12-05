З 10 грудня одноразові пакети стануть платними: скільки доведеться платити

Депутати Верховної Ради ще на початку червня підтримали закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України». 10 грудня нововведення набирають чинності. Читайте далі, щоб дізнатися скільки доведеться платити за кожен пакетик, який раніше був безкоштовним.





Стаття 3 вищезазначеного закону передбачає, що пластикові пакети можуть поширюватися лише платно. Виходить, що з 10 грудня доведеться доплачувати за кожен пакетик. Кабмін уже сформував нові ціни. Таким чином, за кожен пакет у формі рукава з дном, відкритою горловиною та товщиною від 50 мікрометрів доведеться заплатити мінімум у 2 гривні.

Точна вартість залежить від параметрів пакета:

2 гривні за пакетик без складок з боків та ручок;

2,5 гривні за пакет зі складками, але без ручок або з ручками, але без складок;

3 гривні за пакет із ручками та бічними складками.

Це мінімальні ціни. Але за продавцями залишається право підняти вартість кожного пакетика. Сенс нововведення полягає в відмові від пластику. Заборона безплатних пакетів змусить українців шукати альтернативу. Хоча, поки не буде запропоновано більш вигідні варіанти, таке нововведення може стати проблемою та зайвою статтею видатків.

У той же час не заборонені біорозкладні та надтонкі пакети з шириною до 22,5 см. Їх поки що можна використовувати для пакування риби, м’яса та сипких продуктів. До кінця 2022 року вони залишатимуться безкоштовними. Влада припускає, що за рік буде знайдено альтернативні варіанти.

Платити доведеться не лише у супермаркетах, нововведення стосується всіх роздрібних точок продажу. При цьому контролюватиме виконання Держпродспоживслужба, але як саме поки що невідомо.