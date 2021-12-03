Уже окончательно известно: доплатили ли украинцам обещанные 800 гривен до пенсии?

Уже декабрь, а значит, украинцы начали постепенно получать обновленную пенсию. Повышение социальных выплат спровоцировало рост прожиточного минимума. Вместе с ним выросла минимальная зарплата с 6000 до 6500, пенсия, а еще цены на продукты, налоги и т.д.





Украинцам обещали досчитать по 800 грн. до ежемесячной выплаты, но речь шла только о тех, кто имеет максимальную пенсию, которая считается, как 10 минимальных. Эти 3% украинцев действительно получили обещанную надбавку. У всех остальных суммы гораздо скромнее. Пора подвести итоги, и сосчитать, кому и сколько на самом деле досчитали.

От 80 до 800 гривен

В общей сложности, сумма надбавок варьируется от 80 до 800 гривен. По 80 гривен досчитали тем пенсионерам, которые получают самую маленькую в стране пенсию, а именно 1854 гривны. По 800 соответственно получили владельцы максимальной пенсии (18540 грн). Небольшие суммы также были досчитаны тем, кто имеет сверхурочный страховой стаж.

А еще, на 200 гривен выросла минимальная пенсия для тех, кто в этом году вышел на пенсию и имеет 60 лет и весь необходимый рабочий стаж, а это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Эти лица будут получать по 2600 грн. в месяц вместо недавних 2400.

Все пенсии пересчитываются автоматически, людям не нужно обращаться в Пенсионный фонд или подавать какие-либо документы.

В следующем году будет еще ряд повышений

В Министерстве социальной политики рассказали, что уже с начала 2022 г. будет очередной перерасчет. В целом же в течение года ожидается минимум 10 повышений. Планируется, что минимальная пенсия для тех, кто имеет 70 и более лет, пересечет отметку в 3000 грн. Также пересечет психологическую отметку в 2000 гривен и наименьшая пенсия, которая сейчас насчитывает 1854 грн.