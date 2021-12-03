Вже остаточно відомо, чи доплатили українцям обіцяних 800 гривень до пенсії

Вже грудень, а це означає, що українці почали поступово отримувати оновлену пенсію. Підвищення соціальних виплат спровокував ріст прожиткового мінімум. Разом з ним виросла мінімальна зарплата з 6000 до 6500, пенсія, а ще ціни на продукти, податки і так далі…





Українцям обіцяли дорахувати по 800 грн. до щомісячної виплати, але мова йшла лише про тих, хто має максимальну пенсію, яка рахується, як 10 мінімальних. Ці 3% українців і справді отримали обіцяну надбавку. У всіх інших суми значно скромніші. Пора підбити підсумки, та порахувати, кому і скільки насправді дорахували.

Від 80 до 800 гривень

Загалом, сума надбавок варіюється від 80 до 800 гривень. По 80 гривень дорахували тим пенсіонерам, які отримують найменшу в країні пенсію, а саме 1854 гривні. По 800 відповідно отримали власники максимальної пенсії (18 540 грн.). Невеликі суми також дорахували тим, хто має наднормовий страховий стаж. А ще, на 200 гривень зросла мінімальна пенсія для тих, хто в цьому році вийшов на пенсію та має 60 років і весь необхідний робочий стаж, а це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Ці особи отримуватимуть по 2600 грн. щомісяця замість недавніх 2400.

Всі пенсії перераховують автоматично, людям не потрібно звертатися у Пенсійний Фонд чи подавати якісь документи.

У наступному році буде ще ряд підвищень

У Міністерстві соціальної політики розповіли, що вже з початком 2022 року буде черговий перерахунок. А загалом протягом року очікується мінімум 10 підвищень. Планується, що мінімальна пенсія для тих, хто має 70 і більше років перетне позначку у 3000 грн. Також, перетне психологічну позначку у 2000 гривень й найменша пенсія, яка зараз налічує 1854 грн.