Черговий “сюрприз”: українцям доведеться заплатити державі за власну землю

Інколи складається враження, що уряд лише думає, як би ще витягнути кошти з українців. Податки ростуть, впроваджуються різноманітні обмеження, які мали б виводити дрібних підприємців та самозайнятих з тіні. А ще впроваджуються нові податки, до яких більшість українців не готові ні морально, ні фінансово.





Відтак, нещодавно з’явилася інформація про те, що оподатковуватимуться усі великі покупки. Якщо ви придбали житло, або квартиру, і в той же час згідно з офіційних даних не працюєте або отримуєте мінімальну зарплату, будьте добрі пояснити джерело доходу, або заплатити податок у розмірі 18% від вартості покупки.

І от новий “сюрприз”. Черговий податковий збір, який Верховна Рада вже підтримала. Стосуватиметься він всіх тих, хто володіє земельними паями.

Українці сплачуватимуть по 1500 грн за кожен гектар землі

Уряд вирішив, що українські селяни та фермери мають сплачувати податок за власну землю. Не багато і не мало, а мінімум 1500 грн/гектар. Не варто зайвий говорити про те, що великі агрохолдинги нічого не платитимуть, адже здебільшого вони є орендарями землі… А от власниками виступають прості селяни, які деколи отримують справжній мізер у якості орендної плати.

Адже не у кожній області земля однаково цінується, та й не кожна земля взагалі кимось обробляється і приносить дохід. Оподатковуватимуть навіть звичайні людські городи, на котрих селяни вирощують продукцію для себе. Податок прийдеться платити, якщо площа городу перевищує гектар.

Найбільше постраждають звичайні селяни, адже фермерські господарства принаймні мають дохід від проданої продукції. І то, останнім часом й вони скаржаться, що з подорожчанням електроенергії та газу, а ще з впровадженням карантину, бізнес стало вести невигідно.