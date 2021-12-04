Користуватися Google стане дорого: компанія заявила про значне подорожчання послуг

В червні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт згідно з яким, усі іноземні компанії, які надають українцям послуги електронного характеру змушені платити ПДВ.





Під нововведення потрапили такі компанії, як Google, Facebook, Viber та інші всесвітньо відомі корпорації. І от, недавно компанія Гугл заявила, що піднімає ціни на свої послуги. Відтепер плата за користування сервісами зросте мінімум на 15-20%, якраз, щоб перекрити суму податків, які має сплатити американська корпорація.

Українці навряд чи відмовляться від послуг

Експерти заявляють, що навіть якщо компанії суттєво підвищать ціни, навряд чи буде масовий відтік клієнтів. Цього не трапиться, адже українці не мають адекватної альтернативи. Пересічні користувачі навряд чи відчують на собі суттєві зміни, адже платними сервісами здебільшого користуються компанії, підприємці, власники бізнесу в інтернеті, тощо. Пересічний громадянин може відчути подорожчання інших товарів та послуг. Адже піде така собі ланцюгова реакція.



Впроваджуючи даний законопроєкт, президент України пояснив його, як чудовий спосіб покращити економіку шляхом надходження додаткових коштів до бюджету. Зауважимо, що згідно з законом, податок не поширюватиметься на сервіси, які дозволяють комунікувати між собою учням та викладачам, та сервіси, за допомогою яких доставляються освітні та наукові матеріали до користувачів.

Ще одне уточнення, іноземні компанії які надають послуги українцям мають реєструватись, як платники податків ПДВ за спрощеною процедурою, але лише якщо їхні доходи від наданих послуг перевищили 1 000 000 гривень на рік. Якщо компанії ухилятимуться від сплати податку, то платитимуть шалений штраф.