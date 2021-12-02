18% от стоимости: такой сумасшедший налог украинцы будут платить за покупку движимого и недвижимого имущества

Автомобиль не роскошь, а средство передвижения? Возможно. Однако все равно это средство не стоит дешево. Минимальная цена на рынке подержанных автомобилей, вряд ли опускается ниже 4500 долларов, в то время как средняя стоимость автомобиля 6-9000 долларов, и дальше цены могут расти до нескольких десятков, а то и сотен тысяч долларов.





Недвижимость тоже стоит не дешево и кое-кто накапливает на квартиру годами. Так вот, скоро мало будет накопить деньги на машину или жилье. Надо будет дополнительно позаботиться о нескольких десятках тысяч гривен, а то и паре тысяч долларов, чтобы заплатить государству налог за такую ​​недешевую покупку.

Будут платить налог те, кто не сможет объяснить источник дохода

Над подобными нововведениями уже активно работают в Министерстве финансов Украины. В правительстве считают, что это поможет вывести часть доходов из тени. Мол более 10 миллионов украинцев скрывают свои доходы, работают неофициально и не облагают налогом финансовые поступления.

Если такое лицо приобретет драгоценную покупку, как жилье или машину, и стоимость этой покупки значительно превысит доходы покупателя, то налоговая будет подавать запрос. Если лицо не сможет объяснить откуда деньги, придется заплатить налог, ни много, ни мало 18% от стоимости покупки. То есть, если это автомобиль стоимостью 8000 долларов, то более 1000 долларов придется заплатить еще и государству. Удовлетворит ли налоговую ответ о том, что деньги зарабатывались за границей близкими, или что их удалось одолжить, неизвестно.

Данная инициатива только на стадии разработки, так что детали будут объявлены позже.

За украинцами следят внимательнее

Теперь налоговая может вами заинтересоваться, если вы часто делаете транзакции, но при этом официально не трудоустроены. Или тем более получаете на счет сумму в размере 50 000 грн. Банк может заблокировать ваши счета, до выяснение происхождения денег.