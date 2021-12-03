18% від вартості: такий шалений податок українці платитимуть за покупку рухомого і нерухомого майна

Автомобіль не розкіш, а засіб пересування? Можливо. Однак все рівно цей засіб не коштує дешево. Мінімальна ціна на ринку вживаних автомобілів, навряд чи опускається нижче 4500 доларів, тоді як середня вартість автомобіля 6-9000 доларів, і далі ціни можуть рости до кількох десятків, а то й сотень тисяч доларів.





Нерухомість теж коштує недешево і дехто накопичує на квартиру роками. Так от, незабаром мало буде накопичити гроші на машину чи житло. Треба буде додатково подбати про кілька десятків тисяч гривен, а то й пару тисяч доларів, щоб заплатити державі податок за таку недешеву покупку.

Платитимуть податок ті, хто не зможе пояснити джерело доходу

Над подібним нововведенням вже активно працюють у Міністерстві фінансів України. В уряді вважають, що це допоможе вивести частину доходів з тіні. Мовляв понад 10 мільйонів українців приховують свої доходи, працюють неофіційно і не оподатковують фінансові надходження.

Якщо така особа придбає дорогоцінну покупку, як от житло чи машину, і вартість цієї покупки значно перевищить доходи покупця, то податкова подаватиме запит. Якщо особа не зможе пояснити звідки гроші, прийдеться заплатити податок, не мало не багато 18% від вартості покупки. Тобто, якщо це автомобіль вартістю у 8000 доларів, то понад 1000 доларів доведеться сплатити ще й державі. Чи задовольнять податкову відповіді про те, що гроші зароблялися закордоном близькими, або що їх вдалося позичити, невідомо. Дана ініціатива лише на стадії розробки, тож деталі буде оголошено пізніше.

За українцями слідкують пильніше

Тепер податкова може вами зацікавитися якщо ви часто робите транзакції, але при цьому офіційно не працевлаштовані. Чи тим паче отримуєте на рахунок суму розміром 50 000 грн. Банк може заблокувати ваші рахунки, до вияснення походження грошей.