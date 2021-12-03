Крижаний дощ і сильне похолодання: чого чекати українцям від погоди на вихідних

З приходом зими в Україні доволі сильно зіпсувалася погода. Точніше не зіпсувалася, а просто стало холодніше. Як і належить календарній зимі, вже 1-го грудня у деяких областях падав сніг.





Зимові опади поки що не затримуються надовго. Вони моментально перетворюються у болото. 2-го грудня всюди суттєво потеплішало. Подекуди стовпчики термометрів й зовсім піднялися до 9 градусів вище нуля. Але починаючи з 3-го грудня зима знову вступає у свої права.

Українцям слід готуватися до денних морозів та завірюх. Подекуди сніг перетворюватиметься у крижаний дощ, тож на дорогах утвориться ожеледиця. Чого чекати від погоди на вихідних? Ділимося прогнозами синоптиків.

Найхолодніше буде на Заході

Найнижчою температура повітря буде на Заході та Півночі країни. У західних областях, а також у Карпатах і на Закарпатті випаде багато снігу, а температура повітря знизиться до -5 вночі, та 0, +2 вдень. Ця температура сприятиме тому, що сніг не розтане, а відтак на Заході наступить справжня зима. У всіх інших областях буде значно тепліше. На Півдні та у Центрі країни спостерігатиметься +5, +8 градусів вище нуля, а також падатиме дощ зі снігом. На Сході буде трішки холодніше, тож дощ змішаний з снігом відчуватиметься, як маленькі крижинки.

На всій території України зранку спостерігатимуться заморозки і ожеледиця, тож водіям рекомендують бути максимально обережними на дорозі.

Зима цьогоріч буде контрастною

Загалом, цього року синоптики прогнозують дуже нестабільну погоду взимку. Відлиги чергуватимуться з сильними морозами. Сніг з дощем, а суха сонячна погода з затяжною сирістю та туманом. Очікується, що пік низької температури припаде на кінець січня — початок лютого. До цього часу, особливих холодів не буде.