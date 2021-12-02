ПриватБанк та Ощадбанк стануть приватними: до чого готуватися клієнтам?

В Україні вже давно обговорюють потенційну приватизацію державних банків. В переліку тих фінансових установ, що перейдуть в руки приватних власників і найбільші банки України: ПриватБанк та ОщадБанк.





Приватизація держбанків це один з пунктів, які прописані у Меморандумі з Міжнародним Валютним Фондом. Мета приватизація — зменшити вплив держави на фінансовому ринку. Кабінет Міністрів України вже готує все, що необхідно для проведення приватизації. Процес має розпочатися у 2022 році (швидше всього наприкінці року) і триватиме мінімум 1-3 роки.

Експерти розділилися на два табори. Одні підтримують дану ініціативу, інші незадоволені майбутньою приватизацією. Клієнти банків поки майже не реагують, однак у деяких вже є побоювання, щодо цілісності власних коштів, депозитів, тощо.

Клієнтам хвилюватися не варто

Українців заспокоюють, що з приватизацією банків нічого не зміниться для клієнтів. Нові власники матимуть певні повноваження, але й муситимуть дотримуватись багатьох правил. Для клієнтів не повинно змінитися абсолютно нічого. Ба більше, клієнти Ощадбанку можливо відчують деякі покращення. Адже на сьогодні, це один з банків який суттєво відстає в плані цифровізації.

Також, для того, щоб нове керівництво сумлінно виконувало свою роботу, буде внесено певні поправки в законодавство. Зокрема, підбір кадрів у наглядовій раді банків буде в рази суворішим. Також, будуть додатково залучатися незалежні міжнародні експерти, які оцінюватимуть роботу наглядових банківських рад.

Ті експерти, що висловлюють незадоволення приватизацією, вважають, що таким чином держава стане надто безпорадною на фінансовому ринку. А чи добре це чи погано, однозначної відповіді немає.