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Ледяной дождь и сильное похолодание: чего ждать украинцам от погоды на выходных

03.12.2021
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С приходом зимы в Украине очень сильно испортилась погода. Вернее не испортилась, а просто стало холоднее. Как и положено календарной зиме, уже 1 декабря в некоторых областях падал снег.


Зимние осадки пока еще не задерживаются надолго. Они моментально превращаются в болото. 2 декабря повсюду существенно потеплело. Кое-где столбики термометров и вовсе поднялись до 9 градусов выше нуля. Но начиная с 3 декабря зима снова вступает в свои права.

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Украинцам следует готовиться к дневным морозам и вьюгам. Кое-где снег будет превращаться в ледяной дождь, поэтому на дорогах образуется гололедица. Чего ждать от погоды на выходных? Делимся прогнозами синоптиков.

Холоднее всего будет на Западе

Самая низкая температура воздуха будет на Западе и Севере страны. В западных областях, а также в Карпатах и на ​​Закарпатье выпадет много снега, а температура воздуха снизится до -5 ночью, и 0, +2 днем. Эта температура будет способствовать тому, что снег не растает, а значит, на Западе наступит настоящая зима. Во всех других областях будет гораздо теплее. На Юге и в Центре страны будет наблюдаться +5, +8 градусов выше нуля, а также будет падать дождь со снегом. На Востоке будет немного холоднее, так что дождь смешанный со снегом будет чувствоваться, как маленькие льдинки.

На всей территории Украины утром будут наблюдаться заморозки и гололедица, поэтому водителям рекомендуют быть максимально осторожными на дороге.

Зима в этом году будет контрастной

В этом году синоптики прогнозируют очень нестабильную погоду зимой. Оттепели будут чередоваться с сильными морозами. Снег с дождем, а сухая солнечная погода с затяжной сыростью и туманом. Ожидается, что пик низкой температуры придется на конец января – начало февраля. До сих пор особых холодов не будет.

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03.12.2021
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