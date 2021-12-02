Украинцы возмущены: с 1 декабря сумма одного из главных налоговых платежей вырастет почти на 2000 грн

Украинцы радуются, ведь с началом зимы выросла и минимальная заработная плата. С 6000 грн она выросла до 6500. Конечно, это без уплаты налогов, ведь чистыми украинцы получают около 5000 грн. Выросла и пенсия — минимальная почти на 80 грн, тогда как максимальная на 800.





Однако вместе с ростом этих выплат возрастут и размеры налогов. Соответственно, будут отдавать украинцы также больше. Некоторые будут платить почти на 2000 грн больше, чем до этого момента.

Вырастет размер единого социального взноса

Речь об одном из самых главных налогов — едином социальном взносе, который привязан к размеру зарплаты и исчисляется как 22% от ее размера.

Следовательно, если до сегодняшнего дня владельцы минимальной зарплаты отдавали 1320 грн, то теперь будут отдавать на 110 грн больше, а именно 1430 грн. Незамысловатые подсчеты демонстрируют тот факт, что повышение зарплаты украинцы почувствуют явно не на 500 грн. Что касается максимального ЕСВ, то он вырастет почти на 2000 грн, а именно с 19 800 до 21 450 грн.

Уже в марте следующего года произойдет очередной скачок прожиточного минимума, а затем зарплаты и пенсии. Логично, что размер налога снова возрастет. Это логическая закономерность, так что сильно возмущаться на этот счет нет смысла.

К слову, минимальная пенсия теперь составляет 2600 грн

В Украине есть несколько видов пенсионных выплат. Минимальная. в размере 1854 гривны, которую получают лица не полностью выполнившие условия страхового стажа. И минимальная в размере 2600 для вышедших на пенсию в 60 лет, имея при этом весь необходимый стаж.

Так вот, недавно эти лица получали по 2400 грн, и только сейчас, в декабре выплаты перечислили и людям будут начислять на 200 грн больше.