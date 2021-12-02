Від учора податки в Україні зросли: скільки тепер прийдеться платити?

З 1-го грудня в Україні зріс прожитковий мінімум, а разом з ним мінімальна зарплата, пенсії і податки. Якщо раніше прожитковий мінімум становив 2294 гривні, то зараз це 2393 грн. (а для працездатних 2481 грн).





Мінімальна зарплата з 6000 зросла до 6500, а мінімальна пенсія з 1854 до 1934, тоді як максимальна пенсія збільшилась майже на 800 гривень і становить 19340 грн. Є ще й інша “мінімалка”, для осіб, які вийшли на пенсію у 60 років за наявності необхідного стажу. Такі громадяни отримують по 2600 замість 2400. Зросли й податки. Скільки тепер доведеться віддавати з власних кишень? Розповідаємо.

Податки зросли для фізичних осіб підприємців першої та другої групи

Зросли абсолютно усі податки. І в першу чергу єдиний соціальний внесок, який прив’язаний до зарплати, і розраховується як 22% від її розміру. Якщо більш точно, то:

Мінімальний єдиний соціальний внесок зріс на 110 грн — з 1320 до 1340 грн. Максимальний зріс майже на 2000 грн., і становить трішки більше 21 000 грн. Єдиний податок першої групи зріс на 20 грн., з 260 до 280 грн. Єдиний податок для другої групи зріс на 200 грн., з 1200 до 1400 грн.

Нагадаємо, що вже весною на українців чекає чергова індексація зарплат і пенсій, та чергове підвищення прожиткового мінімуму, а як наслідок податків. Також, експерти заявляють, що дану поточну надбавку українці не сильно відчують, адже різко почала знецінюватися гривня. Долар, який кілька тижнів тому коштував 26 гривень, “стрибнув” аж до 27,27 (станом на 1 грудня). Це спровокує ріст цін на продукти, в першу чергу імпортні. І як наслідок, цих добавлених 500 грн. до зарплати, чи тим паче 80 грн. до пенсії, ніхто просто не відчує.