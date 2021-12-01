Повышение будет происходить в 7 этапов: какую пенсию получат украинцы уже в 2022 году?

Зарплаты и пенсии – это вечно актуальные темы. К сожалению, украинцы не могут похвастаться высокими доходами. Согласно данным, взятым из официальной статистики в 2021 году, 70% украинцев получают зарплату не выше 7000 грн. Имеются в виду, те лица, у которых данная зарплата начисляется официально и с которой уплачивается страховой платеж.





Возможно, кроме этих 7000 грн/ у людей есть еще и другие доходы, но печален сам факт, что всех этих 70% уже ожидает минимальная пенсия. А на нее точно не разживешься. Сейчас в Министерстве социальной политики делают все для того, чтобы облегчить украинским пенсионерам жизнь. Следовательно, в период с декабря 2021 по декабрь 2022 запланировано минимум 7 повышений пенсии. О чем идет речь?

Минимальная пенсия будет составлять 2600 грн

Ожидается, что уже в этом декабре минимальная пенсия для украинцев, выполнивших все требования по рабочему стажу, составит 2600. До недавнего времени было 2400. Кроме этого, еще до Нового года повысят минимальную и максимальную пенсии, в связи с ростом прожиточного минимума. Ну а с началом 2022 года, надбавки следует ожидать лицам, пострадавшим во время ликвидации чернобыльской АЭС.

Далее в марте состоится очередной перерасчет, ведь снова планируется повышать минимальные зарплаты в связи с инфляцией. Также большие выплаты будут получать льготные категории: АТОвцы и близкие погибших в зоне АТО, люди с инвалидностью и многодетные матери или родители.

Наиболее ощутимой будет прибавка у возрастной категории 70-75 лет. В октябре 2022 года этим лицам будет дочислено по 300 грн. до основной пенсии. Доплата будет не разовой, а на постоянной основе.