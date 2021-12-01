Підвищення відбуватиметься у 7 етапів: яку пенсію отримуватимуть українці вже у 2022 році?

Зарплати і пенсії це вічно актуальні теми. На жаль, українці не можуть похвалитися високими доходами. Згідно з даними, які взяті із офіційної статистики у 2021 році, 70% українців отримують зарплату не вище 7000 грн. Маються на увазі, ті особи у яких дана зарплата нараховується офіційно і з якої сплачується страховий платіж.





Можливо окрім цих 7000 грн. у людей є ще й інші доходи, але сумним є сам факт, що всіх цих 70% вже очікує мінімальна пенсія. А на неї точно не розживешся.

Зараз у Міністерстві Соціальної політики роблять все для того, щоб полегшити українським пенсіонерам життя. Відтак, в період з грудня 2021 року по грудень 2022 року заплановано мінімум 7 підвищень пенсії. Про що саме йде мова?

Мінімальна пенсія становитиме 2600 грн

Очікується, що вже цього грудня мінімальна пенсія для тих українців, які виконали всі вимоги стосовно робочого стажу, становитиме 2600. Донедавна було 2400. Крім цього, ще до Нового року підвищать мінімальну та максимальну пенсії, у зв’язку з ростом прожиткового мінімуму. З початком 2022 року, на надбавки слід чекати особам, які постраждали під час ліквідації чорнобильської АЕС. Далі у березні відбудеться черговий перерахунок, адже знову планують підвищувати мінімальні зарплати у зв’язку з інфляцією. Також, більші виплати отримуватимуть пільгові категорії: АТОвці та близькі загиблих у зоні АТО, люди з інвалідністю, та багатодітні матері чи батьки.

Найбільш відчутною буде надбавка у вікової категорії 70-75 років. У жовтні 2022 року цим особам дорахують по 300 грн. до основної пенсії. Доплата буде не разовою, а на постійній основі.