Мікрохвильова – зло? Комаровський розповів, які продукти краще розігрівати іншим способом

Напевно вже у всіх вдома є мікрохвильова піч. Це ж так зручно! Поставив тарілку з їжею, включив кнопку, почекав кілька хвилин і все гаряче та смачне. Але напевно кожен хоч раз чув, якою шкідливою є мікрохвильова. Мовляв їжа розігріта таким чином повністю позбувається від корисних речовин. Магнітне поле, яке утворюється в печі насичує продукти шкідливими речовинами, і вони діють на організм, як повільна отрута.





Міфів є достатньо. Всі вони це всього лиш вигадка, яка немає нічого спільного з реальністю. Насправді мікрохвильова — це цілком безпечний девайс, але за умови правильного користування. Лікар Комаровський пояснив про що мова.

Інколи їжу краще розігріти на пару або сковороді

Ви напевно не раз помічали, що їжа в мікрохвильовій розігрівається нерівномірно. Це залежить від кількості води в продуктах. Наприклад, якщо розігрівати хліб з ковбасою, то ковбаса розігріється швидше. Це всього лише нюанси, однак від цього дещо залежить. Наприклад, якщо мова про їжу, яка вже підходить до завершення терміну придатності, то краще її довести до кипіння (наприклад, суп), поставивши на плиту, інші страви можна добре розігріти на сковороді, регулярно помішуючи. Тоді ви будете впевнені, що всі мікроби знищені внаслідок термічної обробки. Мікрохвильова цього не гарантує.

Також, лікар Комаровський вважає, що у мікрохвильовій не можна розігрівати грудне молоко. Воно не стане від цього шкідливим, але на жаль втратить частину корисних компонентів. Молоко слід розігрівати на водяній бані. А ще, продукти слід розігрівати у спеціальному посуді, призначеному спеціально для мікрохвильової. В жодному разі це не має бути алюміній.