В Украине сильно подорожают продукты: в чем причина?

Как сообщают эксперты, в ближайшее время в нашей стране возможно сильное подорожание целого ряда продуктов питания. В чем же причина, и какие именно продукты подорожают? Давайте это выясним.





Подорожание продуктов: что делать

В первую очередь, в нашей стране подорожают яйца. Это связано с кризисом отечественных птицефабрик. В связи с ростом цен на электроэнергию многие предприятия закрываются, а другие — сокращают поголовье кур. Также возросла и стоимость кормов для кур. Именно по этой причине цена на яйца уже возросла в течение года на восемь гривен — с двадцати двух до тридцати. На данный момент, например, в АТБ и «Экомаркете» цена десятка яиц составляет 28,90 грн. Ожидается, что яйца могут подорожать еще сильнее — до сорока.

Также, по словам Олега Пендзина, исполнительного директора «Экономического дискуссионного клуба», подорожают самые дешевые овощи так называемого «борщевого набора». Разнице между летними и зимними ценами составляет обычно порядка сорока-пятидесяти процентов. Поэтому ожидается, что овощи еще успеют подорожать.

Наконец, до конца года подорожает сливочное масло — примерно на пятнадцать процентов. Этот продукт подорожал примерно на треть во всем мире, а отечественный рынок реагирует на мировые тенденции.

Как мы писали ранее, в Украине может подешеветь газ для некоторых пользователей. Согласно новому законопроекту, те украинцы, которые потратили за период с октября 2019 по октябрь 2020 больше газа, чем за соответствующий период следующего года, смогут заплатить меньше.

Однко возможным это будет только в том случае, если облгазы не смогут повысить тарифы, или подобное решение не будет согласовано НКРЭКУ.

Отметим, что в рамках запуска полноценного рынка газа в нашей стране были разделены поставщики газа и те компании, которые его продают. Это стандарт всех стран Евросоюза, который теперь был введен и у нас.