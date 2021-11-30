В Україні сильно подорожчають продукти: в чому причина?

Як повідомляють експерти, найближчим часом у нашій країні можливе сильне подорожчання цілої низки продуктів харчування. У чому причина, і які саме продукти подорожчають? Давайте це з’ясуємо.





Подорожчання продуктів: що робити

Насамперед у нашій країні подорожчають яйця. Це є наслідком кризи вітчизняних птахофабрик. У зв’язку із зростанням цін на електроенергію багато підприємств закриваються, а інші скорочують поголів’я курей. Також зросла вартість кормів для курей. Саме тому ціна на яйця вже зросла протягом року на вісім гривень — з двадцяти двох до тридцяти. На даний момент, наприклад, в АТБ та «Екомаркеті» ціна десятка яєць складає 28,90 грн. Очікується, що яйця можуть подорожчати ще більше — до сорока.

Також, за словами Олега Пендзіна, виконавчого директора «Економічного дискусійного клубу», подорожчають найдешевші овочі так званого «борщового набору». Різниця між літніми та зимовими цінами становить зазвичай близько сорока-п’ятдесяти відсотків. Тому очікується, що овочі ще встигнуть подорожчати.

Зрештою, до кінця року подорожчає вершкове масло — приблизно на п’ятнадцять відсотків. Цей продукт подорожчав приблизно на третину у всьому світі, а вітчизняний ринок реагує на світові тенденції.

Як ми писали раніше, в Україні може подешевшати газ для деяких користувачів. Згідно з новим законопроектом, ті українці, які витратили за період з жовтня 2019 року по жовтень 2020 року більше газу, ніж за відповідний період наступного року, зможуть заплатити менше.

Однак можливим це буде лише в тому випадку, якщо облгази не зможуть підвищити тарифи, або подібне рішення не буде узгоджено НКРЕКУ. Зазначимо, що в рамках запуску повноцінного ринку газу в нашій країні було розділено постачальників газу і ті компанії, які його продають. Це стандарт усіх країн Євросоюзу, який тепер запроваджено і у нас.