Большинство этого не знают: Комаровский рассказал, как замораживать продукты, чтобы они сохранили всю пользу
Абсолютно у каждого дома есть холодильник и, по крайней мере, небольшая (а может и большая) морозильная камера. Без этого невозможно представить полноценный быт. В морозилке мы замораживаем мясо, разнообразные сырые заготовки продуктов, свежие фрукты и т.д.
Большинство искренне уверены, что после размораживания свежие овощи или фрукты точно сохраняют все витамины и полезные элементы. Это правда, но только при правильной их заморозке.
Врач Комаровский поделился небольшими секретиками, которых следует придерживаться, чтобы продукты, которые мы впоследствии размораживаем, были не только полезными, но и что важно, не вредными. Ведь неправильная заморозка может посодействовать размножению микробов.
Несколько основных правил о которых нужно знать
Первое и очень важное правило – в морозильной камере должно быть -18 градусов. Учтите этот факт, когда приобретаете камеру или холодильник.
Далее есть еще несколько рекомендаций:
- Всегда замораживайте только очень свежие продукты. Если ягоды, мясо или, например, готовая пища уже не первой свежести, нельзя их замораживать. Более того, продукты в которых выходит срок годности категорически нельзя замораживать. Заморозка не убивает бактерии и микробы.
- Тщательно осмотрите камеру есть ли в ней специальные отсеки для отдельно хранения незамороженных продуктов. Если да, учтите, нельзя ставить незамороженный продукт в отсек к замороженным.
- В морозилке не должно быть циркуляции воздуха. Это означает, что в камере не должно быть пустот. Если не хватает продуктов, чтобы заполнить ими всю морозилку, поместите в пустые места обычный лед.
- Овощи перед заморозкой можно натереть или порезать и обдать кипятком, тогда они будут дольше храниться.
- Замораживайте все небольшими порциями. Например, мясо небольшими кусками или ягоды такими порциями, которые вам понадобятся для одного использования. Тогда не придется ничего замораживать повторно.
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