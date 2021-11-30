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Большинство этого не знают: Комаровский рассказал, как замораживать продукты, чтобы они сохранили всю пользу

30.11.2021
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Абсолютно у каждого дома есть холодильник и, по крайней мере, небольшая (а может и большая) морозильная камера. Без этого невозможно представить полноценный быт. В морозилке мы замораживаем мясо, разнообразные сырые заготовки продуктов, свежие фрукты и т.д.


Большинство искренне уверены, что после размораживания свежие овощи или фрукты точно сохраняют все витамины и полезные элементы. Это правда, но только при правильной их заморозке.

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Врач Комаровский поделился небольшими секретиками, которых следует придерживаться, чтобы продукты, которые мы впоследствии размораживаем, были не только полезными, но и что важно, не вредными. Ведь неправильная заморозка может посодействовать размножению микробов.

Несколько основных правил о которых нужно знать

Комаровський

Первое и очень важное правило – в морозильной камере должно быть -18 градусов. Учтите этот факт, когда приобретаете камеру или холодильник.

Далее есть еще несколько рекомендаций:

  1. Всегда замораживайте только очень свежие продукты. Если ягоды, мясо или, например, готовая пища уже не первой свежести, нельзя их замораживать. Более того, продукты в которых выходит срок годности категорически нельзя замораживать. Заморозка не убивает бактерии и микробы.
  2. Тщательно осмотрите камеру есть ли в ней специальные отсеки для отдельно хранения незамороженных продуктов. Если да, учтите, нельзя ставить незамороженный продукт в отсек к замороженным.
  3. В морозилке не должно быть циркуляции воздуха. Это означает, что в камере не должно быть пустот. Если не хватает продуктов, чтобы заполнить ими всю морозилку, поместите в пустые места обычный лед.
  4. Овощи перед заморозкой можно натереть или порезать и обдать кипятком, тогда они будут дольше храниться.
  5. Замораживайте все небольшими порциями. Например, мясо небольшими кусками или ягоды такими порциями, которые вам понадобятся для одного использования. Тогда не придется ничего замораживать повторно.

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30.11.2021
1 хвилина на прочитання

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