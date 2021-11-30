Большинство этого не знают: Комаровский рассказал, как замораживать продукты, чтобы они сохранили всю пользу

Абсолютно у каждого дома есть холодильник и, по крайней мере, небольшая (а может и большая) морозильная камера. Без этого невозможно представить полноценный быт. В морозилке мы замораживаем мясо, разнообразные сырые заготовки продуктов, свежие фрукты и т.д.





Большинство искренне уверены, что после размораживания свежие овощи или фрукты точно сохраняют все витамины и полезные элементы. Это правда, но только при правильной их заморозке.

Врач Комаровский поделился небольшими секретиками, которых следует придерживаться, чтобы продукты, которые мы впоследствии размораживаем, были не только полезными, но и что важно, не вредными. Ведь неправильная заморозка может посодействовать размножению микробов.

Несколько основных правил о которых нужно знать

Первое и очень важное правило – в морозильной камере должно быть -18 градусов. Учтите этот факт, когда приобретаете камеру или холодильник.

Далее есть еще несколько рекомендаций: