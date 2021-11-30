Більшість цього не знають: Комаровський розповів, як заморожувати продукти, щоб вони зберегли всю користь
Абсолютно у кожного вдома є холодильник і принаймні невелика (а може й велика) морозильна камера. Без цього неможливо уявити повноцінного побуту. В морозилці ми заморожуємо м’ясо, різноманітні сирі заготовки продуктів, свіжі фрукти, тощо.
Більшість щиро впевнені, що після розморожування, свіжі овочі чи фрукти точно зберігають всі вітаміни та корисні елементи. Це правда, але лише за умови правильного їх заморожування.
Лікар Комаровський поділився невеликими секретиками, яких слід дотримуватися, щоб продукти, які ми згодом розморожуємо були не лише корисними, а що важливо не шкідливими. Адже неправильне заморожування може посприяти розмноженню бактерій.
Кілька основних правил про які треба знати
Перше і дуже важливе правило — в морозильній камері має бути -18 градусів. Врахуйте цей факт, коли купуєте камеру, чи холодильник.
Далі, є ще кілька рекомендацій:
- Завжди заморожуйте лише дуже свіжі продукти. Якщо ягоди, м’ясо, чи приміром готова їжа вже не першої свіжості, не можна їх заморожувати. Продукти у яких виходить термін придатності категорично не можна заморожувати. Замороження не вбиває мікроби та бактерії.
- Ретельно огляньте камеру чи є в ній спеціальні відсіки для окремого зберігання не заморожених продуктів. Якщо так, майте на увазі, не можна ставити не заморожений продукт у відсік до заморожених.
- В морозилці не повинно бути циркуляції повітря. Це означає, що в камері не має бути пустот. Якщо не вистачає продуктів, щоб заповнити ними всю морозилку, помістіть у пусті місця звичайний лід.
- Овочі перед замороженням можна натерти, чи порізати і обдати кип’ятком, тоді вони довше зберігатимуться.
- Заморожуйте все невеликими порціями. Наприклад, м’ясо невеликими шматками, або ягоди такими порціями, які вам знадобляться для одного використання. Тоді не доведеться нічого заморожувати повторно.
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