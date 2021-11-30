Все зависит от погоды: платежки за первый месяц зимы могут шокировать украинцев

Уже в скором времени украинцы получат первую зимнюю платежку за отопление. Окончательные цифры будут зависеть не только от тарифа, но и от погоды за окном. Однако жителям некоторых регионов страны уже пришлось ощутить значительное удорожание этой коммунальной услуги. Ведь не все местные органы власти согласились сдерживать рост цен на теплоснабжение.





Попытки удержать тариф на прошлогоднем уровне в условиях сумасшедшего подорожания газа сейчас выглядит как балансирование над бездной. Подписанный несколько месяцев назад меморандум между тепловиками, «Нафтогазом» и Офисом президента блокирует рост цен на отопление в большинстве регионов. Но что будет, когда наступят холода и потребление газа резко возрастет. Смогут ли власти удержать обещанную цену и терпеть огромные убытки, которые образуются из-за покрытия разницы между актуальным тарифом для населения и реальной ценой на тепло.

НАК «Нафтогаз» пообещал всем подписавшим меморандум ТКЭ до конца сезона продавать топливо по 7,42 грн за «куб». Но поставщик сразу же откажется от своего обещания, как только тепловики пожелают поднять тарифы. И здесь уже никакая помощь от власти не поможет. Тариф будет не остановить.

Следует отметить, что не все региональные тепловики согласились заморозить цену. Меморандум не подписали в Черновцах, Каневе, Павлограде, и еще примерно в двух десятках украинских городов. Местные жители еще задолго до прихода зимы ощутили значительное удорожание услуги отопления.

К примеру, в Павлограде гигакалория тепла выросла в цене до 2,4 тыс. грн. Для сравнения в Киеве цена единицы тепла осталась на уровне 1,65 тыс. грн. А в некоторых других регионах, отказавшихся заморозить цены, платежи потяжелели чуть ли не вдвое.

Но не зависимо от того возрастет тариф на отопление в ближайшие месяцы, или останется стабильным, зимние морозы все равно заставят нас заплатить больше. А вот насколько больше – это будет зависеть целиком и полностью от матушки-природы.