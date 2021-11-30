Все залежить від погоди: платіжки за перший місяць зими можуть шокувати українців

Вже незабаром українці отримають першу зимову платіжку за опалення. Остаточні цифри будуть залежати не лише від тарифу, а й від погоди за вікном. Однак мешканцям деяких регіонів країни вже довелося відчути значне подорожчання цієї комунальної послуги. Адже не всі місцеві органи влади зголосилися стримувати зростання цін на теплопостачання.





Спроби втримати тариф на минулорічному рівні в умовах шаленого здорожчання газу зараз виглядає як балансування над прірвою. Підписаний кілька місяців тому меморандум між тепловиками, «Нафтогазом» та Офісом президента наразі блокує зростання цін на опалення в більшості регіонів. Та що, буде коли настануть холоди і споживання газу різко зросте. Чи зможе влада втримати обіцяну ціну та терпіти величезні збитки, які утворюються через покриття різниці між актуальним тарифом для населення та реальною ціною на тепло.

НАК «Нафтогаз» пообіцяв усім ТКЕ, що підписали меморандум, до кінця сезону продавати пальне по 7,42 грн за «куб». Та постачальник відразу ж відмовиться від своєї обіцянки, як тільки тепловики забажають підняти тарифи. І тут вже ніяка допомога від влади не допоможе. Тариф буде не спинити.

Варто зазначити, що не всі регіональні тепловики зголосилися заморозити ціну. Меморандум не підписали у Чернівцях, Каневі, Павлограді, та ще приблизно у двох десятках українських міст. Місцеві мешканці ще задовгого до приходу зими відчули значне здорожчання послуги опалення.

До прикладу у Павлограді гігакалорія тепла виросла в ціні до 2,4 тис. грн. Для порівняння у Києві, ціна одиниці тепла залишилася на рівні 1,65 тис. грн. А в деяких інших регіонах, що відмовилися заморозити ціни, платіжки “прибавили” ледь не удвічі.

Та не залежно від того зросте тариф на опалення в найближчі місяці, чи залишиться сталим, зимові морози все одно змусять нас заплатити більше. А от наскільки більше – це вже залежатиме цілком і повністю від матінки-природи.