Стало відомо, як сало стало національною стравою України та чому ми не перші

Для багатьох сало – українська національна страва. Усі знають, що в цій країні вже не одне століття їдять сало з часником, додають шкварки до борщу тощо. Але насправді сало вживали ще до того, як українці відкрили для себе цю страву.





То в якій же країні першими придумали засолювати тваринний жировий прошарок?

Хто був першим?

Наскільки відомо історикам, першими почали вживати сало для харчування древні римляни. Спочатку блюдо було їжею бідняків, оскільки м’ясо та кістки тварини коштували дорого, а жир вважався відходами. Зате для працівників каменоломні сало було справжнім порятунком, воно було поживним і довго не псувалося в спеку. Навіть невеликий шматочок міг на якийсь час вгамувати сильний голод.

Римський бенкет

Пізніше сало почали вживати легіонери. Їм також була необхідна ситна їжа, що довго не псується. Поступово вся країна стала поціновувачами сала. Навіть багатії розкуштували його незвичайний смак. Незабаром сало поширилося й іншими країнами.

Італійський сорт «Лардо»

Гарна подача делікатесу – сало «Лардо»

В Італії до виробництва сала ставилися серйозно. Сорт «Лардо» був справжнісіньким делікатесом. Щоб його приготувати, використовували ємності із спеціального мармуру “каналоні”. У ванну викладалися шматки сала, після чого його посипали морською сіллю,розмарином та іншими ароматними травами. Потім його накривали мармуровою кришкою і залишали у винному льоху не менш як на 6 місяців. За процесом дозрівання стежив професійний м’ясник.

Коли і чому стали їсти сало в Україні?

Українці придумали використовувати сало як їжу лише у XVII столітті. У ті роки на слов’янські землі часто влаштовували набіги татари і турки. Їхня релігія не дозволяла їм їсти свиню, тому слов’яни почали вирощувати в основному поросят, щоб було чим прогодуватися. Бувало навіть, що свининою обмазували інші продукти, щоб мусульмани не забирали їх. А щоб свинячий жир не пропадав даремно, його почали також використовувати у їжу.

Чому назвали «салом»?

Слово «сало» праслов’янського походження. Воно походить від «садло», що є однокорінним до сучасного слова «сидіти». Вважалося, що сало «сидить» на свині немов костюм. У деяких слов’янських мовах досі свинячий жир називають садлом, наприклад, цей термін використовується у Словаччині.

Музей-ресторан «Сало»

Хоч насправді сало придумали не українці, складно не визнати, що зараз це справжнісінька українська національна страва. Люди його настільки люблять та цінують, що навіть відкрили у Львові музей «Сало». Також в Україні присвячують цій страві пісні, написали хоч і жартівливий, але гімн та щорічно влаштовують спеціалізовані фестивалі.