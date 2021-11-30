Стало відомо, коли у грудні чекати магнітні бурі

Фахівці опублікували прогноз магнітних бур на грудень. Коли ж саме слід очікувати їх наступного місяця, і які дії варто вжити, щоб звести до мінімуму можливу шкоду від магнітних бур? Про все це з радістю розкажуть медики.





Календар магнітних бур

Магнітні бурі трапляються через те, що Сонце постійно викидає заряджені частинки. Зіткнувшись із магнітним полем нашої планети, вони змушують його «вібрувати», як гітарну струну. Цей процес відбувається постійно, але періодично на Сонці трапляються особливо сильні викиди. Саме вони і викликають потужніші, ніж зазвичай, коливання магнітного поля Землі – магнітні бурі.

У грудні слід очікувати три магнітні бурі. Перша та найслабша з них, рівнем не більше чотирьох балів, відбудеться вже першого та другого числа. Потім з дев’ятого по тринадцяте відбудеться нова, найсильніша і найтриваліша магнітна буря потужністю до семи балів. І, нарешті, з 21 по 23 число вчені очікують магнітну бурю потужністю в шість балів – слабшу та коротшу за попередню, але все ж небезпечну.

Як правило, здорові люди не помічають магнітних бур, проте таких насправді небагато. При сильних магнітних бурях можливі загострення хронічних захворювань, нудота, втрата апетиту, головний біль, перепади тиску, напади тахікардії, порушення сну – безсоння чи навпаки, сильна сонливість.

Для того, щоб знизити можливу шкоду від магнітних бур, лікарі радять утриматися від стресів та скандалів. Добре допомагають розслаблюючі ванни, заняття йогою та медитацією. Також медики рекомендують приділити більше уваги тому, чим ви харчуєтеся.

Відмовтеся від жирної, смаженої, солоної, гострої, надто солодкої їжі. Вона може бути, звичайно, смачною, але в наш час можна знайти більш здорові та не менш смачні продукти, які не викликатимуть можливих загострень хронічних захворювань.