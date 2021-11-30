Астрологи розповіли, для кого рік Чорного Тигра буде максимально вдалим

Наступний 2022 рік пройде під символом Чорного Тигра. Астрологи вже складають гороскопи, вивчають зірки та їхній вплив на ті, чи інші знаки. Вже визначилась трійка тих щасливчиків, до яких Чорний тигр буде дуже прихильним. Їм щаститиме у всьому: особисте життя, фінанси, здоров’я. Хто вони, ці улюбленці великої хижої кішки? Розповідаємо.





Овен

Для Овнів наступний рік стане справжнім фінансовим проривом. Як тепер модно говорити “грошові потоки” відкриються для них і матеріальне благополуччя супроводжуватиме Овнів весь рік. Як це трапиться? Можливо поступить вигідна пропозиція щодо працевлаштування, можливо пощастить відкрити успішний бізнес, або якийсь прибутковий проект. Овнам вдасться закрити всі борги, якщо такі існують. А ще, вдосталь подорожувати.

Близнюки

Представники цього знаку нарешті навчаться відпочивати і отримувати від цього задоволення. Їм везтиме в особистому житті. В душі все частіше літатимуть метелики, буде легко і радісно. В роботі теж проходитиме все гладко. Під кінець 2022-го року, у Близнюків буде гостре відчуття того, що вони не прожили рік марно і що зробили все та навіть більше, для власного благополуччя. Ця емоція і це розуміння їх дуже тішитимуть.

Ваги

Успіх чекатиме і в кар’єрі, і в особистому житті. Жодних емоційних гойдалок, лише повний штиль, спокій та впевненість у завтрашньому дні. Близнюки зможуть виконати багато власних забаганок, на це буде час, бажання та фінансові можливості. Самотнім представникам знаку пощастить знайти другу половинку, і у 90% випадків це буде людина з якою ви пов’яжете власне життя.

Такий прогноз для знаків пророкує астролог Павло Глоба, який неодноразово прославлявся своїми влучними та реалістичними гороскопами.