Температурні гойдалки в грудні неабияк втомлять українців

Синоптики розповіли, що грудень буде не зовсім вдалим місяцем в плані погоди та опадів. Температура повітря буде регулярно змінюватися: мороз-тепло, тепло-мороз. Через це українців чекає багато неприємних сюрпризів, таких як: ожеледь, тумани та мокрий сніг. Зовсім не святкова погода, але діватися нікуди.





Загальний прогноз на грудень 2021

Попри те, що середньомісячна температура буде в межах норми, відчуття від неї мало приємні. А все тому, що перший місяць зими влаштує справжні температурні гойдалки. Термометр буде міняти свідчення протягом дня, як божевільний. Кількість опадів теж в межах норми. Шквальних вітрів, граду, сильних снігопадів не очікується.

В середньому по Україні в грудні синоптики прогнозують від -4 до +3 градусів. На півдні буде тепліше (місцями до +8). У північних і західних регіонах морози очікуються міцніше (до -9). Якщо похолодання і будуть, то короткочасні.

Синоптики попередили, потрібно готуватися до ожеледиці на дорогах, сильних туманів, мокрого снігу.

Кількість очікуваних опадів в межах 33-78 мм. У західній Україні цей показник буде в три рази вище, до 105 мм. Так, цей грудень буде тепліше, ніж в попередні роки. Але найтеплішим місяцем зими виявиться січень. А ось лютневі морози сповна дадуть відчути всю силу і красу зими.

Клімат невблаганно змінюється, про це давно говорять вчені кліматологи. У найближчому майбутньому в українці можуть почати жити як австралійці. Природа примхлива і непередбачувана.