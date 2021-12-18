Податкова перевірить дорогі покупки українців через сусідів

У Державній податковій службі повним ходом йде підготовка до створення нового відділу. До його повноважень входитиме пошук заможних українців, що систематично ухиляються від сплати податків. Як «податковий спецпідрозділ» знаходитиме таких порушників? Які статки вважатимуться підозрілими? Про це сьогодні й поговоримо.





Створити окремий відділ, працівники якого переслідуватимуть багатих громадян, від України вимагає МВФ. Таке нововведення є однією з умов отримання 5-мільярдного траншу у рамках програми stand by. За домовленістю спецвідділ податківці мали створити ще до 1 грудня 2021 року. Та процедура дещо затягнулася, й до активних дій у ДПС приступили лише зараз.

Наразі інформації про роботу «податкового спецпідрозділу» небагато. Відомо, що майбутня структура акцентуватиме свою увагу на громадянах, чиї статки перевищують 50 мільйонів євро. Та якщо «робота» з такими суб’єктами не дасть очікуваного результату у плані держнадходжень, візьмуться й за «бідніших» українців.

Інформацію про сховані від держави квартири, машини та земельні ділянки податківці отримуватимуть усіма можливими способами. Та, звісно ж, у рамках закону. Зокрема «здати» багатіїв можуть юристи, що займаються переоформлення придбаного майна, працівники банків та інші суб’єкти фінансового моніторингу. Дізнатися про неоподатковане майно регулятор може навіть від сусідів, яким не догодив заможний громадянин.

За знайдене «податковими спецпризаченцями» незадеклароване майно власнику доведеться заплатити чималий податок. Якщо дорога власність не вписується у офіційні доходи українця, потрібно буде віддати державі 19,5% від її вартості.

Однак для осіб, які не бажають потрапити під «гарячу руку» спеціального відділу податкової, та спокійно купувати все що завгодно на зароблені гроші, існує чудовий вихід. Ще з 1 вересня поточного року в Україні розпочалася так звана податкова амністія. Вона дає можливість громадянам, що мають незадеклароване майно, узаконити його перед державою на доволі вигідних умовах.

Податок за дорогі покупки (квартири чи машини) придбані з тіньових доходів, становитиме в рамках «нульової декларації» не більше 5%. Та після декларування схованого майна можна буде спати спокійно, не остерігаючись приходу гостей із податкової.