Стало известно, когда в декабре ожидать магнитные бури

Специалисты опубликовали прогноз магнитных бурь на декабрь. Когда же именно следует ожидать их в следующем месяце, и какие действия стоит предпринять, чтобы свести к минимуму возможный вред от магнитных бурь?





Календарь магнитных бурь

Магнитные бури происходят из-за того, что Солнце постоянно выбрасывает заряженные частицы. Сталкиваясь с магнитным полем нашей планеты, они заставляют его «вибрировать», как гитарную струну. Этот процесс происходит постоянно, но периодически на Солнце случаются особенно сильные выбросы. Именно они и вызывают более мощные, чем обычно, колебания магнитного поля Земли — магнитные бури.

В декабре следует ожидать три магнитных бури. Первая и самая слабая из них, уровнем не больше четырех баллов, произойдет уже первого и второго числа. Затем с девятого по тринадцатое разразится новая, самая сильная и продолжительная магнитная буря мощностью до семи баллов. И, наконец, с 21 по 23 число ученые ожидают магнитную бурю мощностью в шесть баллов – не такую продолжительную и мощную, но все-таки довольно опасную.

Как правило, здоровые люди не замечают магнитных бурь, однако таких на самом деле немного. При сильных магнитных бурях возможны обострения хронических заболеваний, тошнота, потеря аппетита, головные боли, перепады давления, приступы тахикардии, нарушения сна — бессонница или наоборот, сильная сонливость.

Для того, чтобы снизить возможный вред от магнитных бурь, врачи советуют воздержаться от стрессов и скандалов. Хорошо помогают расслабляющие ванны, занятия йогой и медитацией. Также медики рекомендуют уделить больше внимания тому, чем вы питаетесь. Откажитесь от жирной, жареной, соленой, острой, слишком сладкой пищи. Она может быть, конечно, вкусной, но в наше время можно найти более здоровые и не менее вкусные продукты, которые не будут вызывать возможных обострений хронических заболеваний.