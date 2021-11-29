Польща перегляне правила для заробітчан: все зміниться

Польща змінила низку правил для заробітчан з України, зокрема, щодо отримання «карти побиту». Що саме зміниться для величезної кількості наших співгромадян, які їдуть на захід у пошуках заробітку? Давайте це з’ясуємо.





Зміни у польському законодавстві

Зміни стосуються так званої «карти побиту», яка дозволяє українцям перебувати у Польщі протягом більшого терміну, ніж дозволяє робоча віза — від року до трьох. На даний момент ця карта прив’язується до певної посади та конкретного роботодавця. Якщо людина хоче поміняти місце свого працевлаштування, вона повинна переробляти свій пакет документів повністю, навіть якщо залишається у свого старого роботодавця.

Відповідно до законодавства Польщі, рішення про видачу «карти побиту» має ухвалюватися за два місяці, проте часто ці терміни затягуються до півроку та більше. Через це українці часто виїжджають, не встигнувши оформити документи: черги надто великі, бо охочих отримати картку дуже багато.

Щоб розвантажити місцеві ужонди, які займаються оформленням документів, було вирішено, що тепер картка побиту видаватиметься в одного роботодавця. Тепер при зміні посади у конкретного роботодавця чи навіть самого роботодавця нічого наново подавати не потрібно. Це рішення прийняте на користь не лише українців, а й самих польських роботодавців, яким тепер зручніше оформлювати своїх співробітників.

Слід зазначити, що потреба у заробітчанах у Польщі досить висока. Здебільшого наші співвітчизники працюють на низькооплачуваних за мірками західного сусіда посадах, куди самі поляки йти не хочуть. Як ми писали раніше, більшу частину влаштовано у Польщі легально — або, принаймні, про це свідчить статистика.

Головний із страхів українців — небезпека бути ошуканими, повернувшись додому без заробітку. Інші страхи — нелегальне працевлаштування та відсутність можливості продовжити перебування в Польщі.