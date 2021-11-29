Польша изменит правила для заробитчан: все изменится

Польша изменила ряд правил для заробитчан из Украины, в частности, в том, что касается получения «карты побыту». Что же именно изменится для огромного количества наших сограждан, которые едут на запад в поисках заработка? Давайте это выясним.





Изменения в польском законодательстве

Изменения касаются так называемой «карты побыту», которая позволяет украинцам находиться в Польше на протяжении большего срока, чем позволяет рабочая виза — од года до трех. На данный момент эта карта привязывается к определенной должности и конкретному работодателю. В случае, если человек хочет поменять место своего трудоустройства, он должен переделывать свой пакет документов полностью, даже если остается у своего старого работодателя.

Согласно законодательству Польши, решение о выдаче «карты побыту» должно приниматься за два месяца, однако часто эти сроки затягиваются до полугода и больше. Из-за этого украинцы часто выезжают, не успев оформить документы: очереди слишком большие, так как желающих получить карту очень много.

Чтобы разгрузить местные ужонды, которые занимаются оформлением документов, было решено, что теперь «карта побыту» будет выдаваться у одного работодателя. Теперь при смене должности у конкретного работодателя или даже самого работодателя ничего заново подавать не нужно. Данное решение принято в интересах не только украинцев, но и самих польских работодателей, которым теперь будет удобнее оформлять своих сотрудников.

Следует отметить, что потребность в заробитчанах у Польши достаточно высока. По большей части, наши соотечественники работают на низкооплачиваемых по мерках западного соседа должностях, куда сами поляки идти не хотят. Как мы писали ранее, большая часть устроена в Польше легально — или, по крайней мере, об этом свидетельствует статистика.

Главный из страхов украинцев — опасность быть обманутыми, вернувшись домой без заработка. Другие страхи — нелегальное трудоустройство, а также отсутствие возможности продлить пребывание в Польше.