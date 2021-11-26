У многих такие есть: за какую гривневую купюру коллекционеры платят 80 000 гривен и больше?

До сих пор считаете, что коллекционеры охотятся только на редкие и преимущественно древние монеты? А вот и нет. Выгодно продать можно и самую обычную современную банкноту номиналом в одну, две или 100 гривен.





Не нужно иметь никаких сокровищ, не нужно находить золотые монеты, зарытые где-то в полях, все очень просто. Настоящее сокровище могут вам выдать прямо в магазине на сдачу или в обычном банкомате. Современные коллекционеры любят красивые цифры и комбинации. И вот что ценится максимально дорого?

Мужчина продает 100 гривен за 80 000 гривен

Недавно в Украине было несколько интересных и рекордно дорогих лотов. Следовательно, это была комбинация банкнот номиналом в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен. В чем их ценность спросите вы? Все банкноты выпущены в 2011 году и ни одна из них не была ни дня в обращении. Следовательно, они сохранились в идеальном состоянии, и один из коллекционеров отдал за эти деньги сумму размером в 30 000 гривен.

Следующим был лот, за который владелец попросил 80 000 гривен. Лотом выступила банкнота номиналом в 100 гривен. Ее уникальностью стал ее номер. В нем почти все цифры это 7, а именно “3 3 7 7 7 7 7 7 7”. Коллекционеры охотятся за красивыми комбинациями, а эта именно такова. Другой лот, 200-гривневую купюру с шестью нулями в номере продали за 60 000 гривен.

Также, очень популярны купюры с зеркальными номерами. То есть любые оригинальные комбинации, точно привлекут внимание поклонников подобного рода вещей.

Так что, скорее просматривайте свои кошельки, а вдруг и у вас завалялась какая-то “красивая” банкнота. Кто знает, возможно именно вы побьете очередной рекорд по стоимости лота.