Переслати посилку по Україні стане дорожче: перевізник підняв тарифи

Національний поштовий оператор «Укрпошта» прийняв рішення підвищити вартість деяких своїх послуг. Зміни до тарифів впровадять вже 1 грудня. Ціни на відправку листів та посилок зростуть принаймні на 10-15%.





Оновлені граничні ціни поштового оператора вже затвердила Нацкомісія, що регулює сфери зв’язку та інформатизації (НКРЗІ). Насамперед «Укрпошта» підвищить вартість найбільш популярних серед українців послуг.

Оновлені тарифи будуть такими:

лист чи поштова картка, не важчі за 50 грамів – 15 грн (пріоритетна відправка);

бандероль вагою до 0,25 кг – 22,50 грн;

бандероль масою 0,25-1 кг – 45 грн;

посилка масою менше 10 кг, без оголошеної вартості – коштуватиме 30 грн;

рекомендоване відправлення листа чи посилки, без врахування ваги – здорожчає до 11 грн.

Які відправлення будуть безкоштовними?

Не зважаючи на підвищення тарифів, деякі відправлення «Укрпошта» залишить безкоштовними. Це посилки та листи в межах території України, адресатами яких є переважно пільгові категорії громадян.

Безкоштовно відправлятимуть:

звичайні листи масою до 20 грамів, а також листівки, відправниками та отримувачами яких є військовослужбовці, що відбувають строкову службу у військових силах України;

посилки, у яких знаходиться одяг для військовослужбовців, що відправляються військовими частинами;

листи та посилки, адресовані сліпим громадянам (за винятком відправлень, що доставляються авіапоштою).

Що стосується відправлення листів та бандеролей за кордон, тут як і раніше усе буде залежати від країни, у якій знаходиться отримувач. З докладною інформацією про оновлені тарифи поштового оператора «Укрпошта» всі бажаючі можуть ознайомитися на сайті НКРЗІ.

Варто зазначити, що за цінами на свої послуги «Укрпошта» впевнено наближається до рівня «Нової пошти». Тим часом за технічними можливостями та якістю сервісу найстарший поштовий оператор України поки що не дотягує до свого головного конкурента. Та керівництво національного оператора робить усе можливе, щоб користування послугами «Укрпошти» було для клієнтів максимально комфортним.