Эксперты рассказали, как безопасно снимать деньги в банкомате

Несомненно, все украинцы когда-либо снимали деньги в банкомате. Эти устройства обычно хорошо защищены, но, тем не менее, порой случаются неприятные эксцессы, которые могут привести к потере денег. Как же этого избежать?





Как снимать деньги безопасно

В первую очередь, необходимо помнить, что лучше пользоваться банкоматами, установленными в зданиях, а не на улице — за ними проще следить. Когда вы приступаете к операции, убедитесь, что за вами никто не следит и не стоит за спиной. Вводя пин-код, обязательно закрывайте руками клавиатуру. Это защитит от подсматривания: мошенники часто обладают отличной памятью. Запомнив ваш пин-код и установив специальное устройство для блокировки карты, они могут потом снять деньги с вашего счета.

Также очень важно оценить внешний вид банкомата. Клавиатура, отверстия для приема карты и выдачи денег не должны иметь никаких посторонних устройств. Мошенники часто устанавливают их для создания копий карточек, которыми воспользовались люди. Лучше всего защищает от этого возможность бесконтактного снятия денег. Также можно установить лимит на снятие денег с карты.

Используя банкомат, будьте внимательными и постарайтесь не думать ни о чем другом. Торопиться не нужно, но и задерживаться у банкомата тоже. Чем быстрее вы закончите свои дела, тем лучше.

Помните, что мошенники чаще всего устанавливают устройства для считывания карт на банкоматы, которые находятся «на отшибе». В этом смысле наиболее безопасны те из них, что расположены непосредственно в отделениях банков.

Некоторые переживают, что банкомат может выдать им фальшивые деньги. Но, как мы писали ранее, деньги в банкомат помещают или инкассаторы, или сами пользователи. Инкассаторы получают их от кассиров, которые обязаны проверять их на подлинность, легальность и наличие повреждений. Таким образом, вероятность попадания фальшивки в банкомат крайне мала.

Что касается пополнения банкоматов, то их оснащают оборудованием, которое блокирует или возвращает обратно фальшивые деньги.