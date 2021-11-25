Експерти розповіли, як безпечно знімати гроші у банкоматі

Безперечно, всі українці колись знімали гроші в банкоматі. Ці пристрої зазвичай добре захищені, але часом трапляються неприємні ексцеси, які можуть призвести до втрати грошей. Як цього уникнути?





Як знімати гроші безпечно

Насамперед необхідно пам’ятати, що краще користуватися банкоматами, встановленими в приміщеннях, а не на вулиці — за ними простіше стежити. Коли ви починаєте операцію, переконайтеся, що за вами ніхто не спостерігає і не стоїть за спиною. Вводячи пін-код, обов’язково закривайте руками клавіатуру. Це захистить від підглядання: шахраї часто мають відмінну пам’ять. Запам’ятавши ваш пін-код та встановивши спеціальний пристрій для блокування картки, вони можуть потім зняти гроші з вашого рахунку.

Також дуже важливо оцінити зовнішній вигляд банкомату. Клавіатура, отвори для прийому картки та видачі грошей не повинні мати жодних сторонніх пристроїв. Шахраї часто встановлюють їх для створення копій карток, якими користувалися люди. Найкраще захищає від цього можливість безконтактного зняття грошей. Також можна встановити ліміт на зняття грошей із картки.

Використовуючи банкомат, будьте уважними та постарайтеся не думати ні про що інше. Поспішати не потрібно, але й затримуватись біля банкомату теж. Чим швидше ви закінчите свої справи, тим краще.

Пам’ятайте, що шахраї найчастіше встановлюють пристрої для зчитування карток на банкомати, які знаходяться «на відшибі». У цьому сенсі найбільш безпечні ті, що розташовані у відділеннях банків.

Дехто переживає, що банкомат може видати їм фальшиві гроші. Але, як ми писали раніше, гроші в банкомат поміщають або інкасатори, або користувачі. Інкасатори отримують їх від касирів, які повинні перевіряти їх на справжність, легальність та наявність ушкоджень. Таким чином, ймовірність потрапляння фальшивки до банкомату вкрай мала. Щодо поповнення банкоматів, то їх оснащують обладнанням, яке блокує або повертає назад фальшиві гроші.