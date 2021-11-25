В Украине расширили список профессий, представителям которых необходимо вакцинироваться

Недавно Министерство здравоохранения приняло постановление, в соответствии с которым был расширен список украинцев, обязанных вакцинироваться. На многих рабочих местах невакцинированных перестанут допускать к работе с девятого декабря.





Кому теперь обязательно вакцинироваться

Как сообщают официальные источники, в список попали работники ряда госкомпаний, включая «Укрпочту» и «Укрзалізницю», а также работники учреждений государственной защиты. Также обязаны вакцинироваться работники социальной сферы, учреждений по работе с детьми, реабилитационных учреждений, работники учреждений, предприятий и организаций, которые относятся к сфере управления органов исполнительной власти.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это решение принято с целью обезопасить людей. Представители этих предприятий, выполняя свою повседневную деятельность, больше всего контактируют с другими людьми. Также глава Кабинета министров добавил, что педагоги и государственные служащие уже вакцинированы практически полностью. Около девяноста шести процентов вакцинированы первой дозой, восемьдесят пять — полностью.

Люди, которые не получат первую дозу вакцины до девятого декабря, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Отметим, что в последний раз список людей, которые обязаны вакцинироваться, был пересмотрен и расширен девятого ноября.

Следует отметить, что в мире уже полным ходом идет разработка препаратов для лечения COVID-19, а также создание назальных вакцин, которые должны решить ряд проблем, в том числе «тихое носительство», когда привитый человек не болеет, но может быть транзитным переносчиком.

Как мы писали ранее, недавно ученые из Китая опубликовали очень интересное исследование, согласно которому хорошим антиковидным эффектом обладает гвоздика. Согласно предварительным данным, она блокирует ряд вирусных ферментов. По мнению ученых, все дело в пектинах, которые содержатся в соцветиях гвоздики. Следует отметить, что подобные вещества есть и в различных овощах и плодах, например, в яблоках или винограде, однако, судя по всему, в гвоздике они какие-то особенные.