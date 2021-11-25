В Україні розширили перелік професій, представникам яких необхідно вакцинуватися

Нещодавно Міністерство охорони здоров’я ухвалило рішення, відповідно до якого було розширено список українців, зобов’язаних вакцинуватися. На багатьох робочих місцях невакцинованих громадян перестануть допускати працювати з дев’ятого грудня.





Кому тепер обов’язково вакцинуватись

Як повідомляють офіційні джерела, до списку потрапили працівники низки держкомпаній, включаючи Укрпошту та Укрзалізницю, а також працівники установ державного захисту. Також зобов’язані вакцинуватися працівники соціальної сфери, установ по роботі з дітьми, реабілітаційних центрів, працівники закладів, підприємств та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, це рішення ухвалено з метою убезпечити людей. Представники цих підприємств, виконуючи свою повсякденну діяльність, найбільше контактують із іншими людьми. Також голова Кабінету міністрів додав, що педагогів та державних службовців вже вакциновано практично повністю. Близько дев’яноста шести відсотків вакциновано першою дозою, вісімдесят п’ять – двома.

Люди, які не отримають першої дози вакцини до дев’ятого грудня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Зазначимо, що востаннє список людей, які мають вакцинуватися, було переглянуто та розширено дев’ятого листопада.

Слід зазначити, що у світі вже повним ходом йде розробка препаратів для лікування COVID-19, а також створення назальних вакцин, які мають вирішити низку проблем, у тому числі «тихе носійство», коли щеплена людина не хворіє, але може бути транзитним переносником.

Як ми писали раніше, нещодавно вчені з Китаю опублікували дуже цікаве дослідження, згідно з яким гарний антиковідний ефект має гвоздика. Згідно з попередніми даними, вона блокує низку вірусних ферментів. На думку вчених, вся річ у пектинах, які містяться в суцвіттях гвоздики.

Слід зазначити, що подібні речовини є й у різних овочах і плодах, наприклад, у яблуках чи винограді, проте, зважаючи на все, у гвоздиці вони якісь особливі.