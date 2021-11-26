Цибуля починає стрімко дорожчати: які ще овочі битимуть цінові рекорди?

З початком холодної пори роки на українських ринках та в супермаркетах починають різко дорожчати овочі і фрукти. І якщо останні можна купувати рідше, то от без цибулі, картоплі чи бодай капусти середньостатистична українська сім’я обходитися не може.





Попри те, що в Україні є велика кількість фермерів і більшість овочів не є імпортними, та ціна на них все ж збільшується. І ось цибуля починає дивувати цінниками. Експерти заявляють, що це тільки початок. Дорожчатиме й інша сільськогосподарська продукція.

Цибуля перетнула позначку у 10 гривень за кілограм

Ще кілька днів тому, у більшості супермаркетів, а тим паче на ринках цибуля коштувала по 8 грн. за кілограм. Мова про добірний овоч, тоді як дрібні сорти можна було придбати й за 4-5 грн. за кілограм. Та на днях, ціна різко підстрибнула до 10 грн., а подекуди й до 12.

Експерти заявляють, що зараз лише починається той період коли всі овочі почнуть різко дорожчати. Відтак, протягом місяця ціна цибулі може збільшитися вдвічі, а то й втричі. Все залежить від запасів, які є у постачальників.

Крім неї, дорожчатиме капуста, червоний буряк, а ще картопля. Серед інших фермерських продуктів, які дивуватимуть вартістю відмічають сало та молочку. Сало вже побило всі рекорди та коштує більше ніж відбірне м’ясо. Зараз ціна сала перевищує 170 грн/кг. Фермери це пояснюють тим, що вирощувати м’ясні породи свиней набагато вигідніше і швидше. А от вирощування сальних порід — це суцільні збитки.

Яйця те ж дорожчають

Аналогічна ситуація і з курячими яйцями. Восени та взимку кури несуть набагато менше яєць ніж літом. Попит перевищує пропозицію, і як наслідок ціна просто зашкалює.